الحركة الوطنية الشعبية تؤكد دعمها للجيش الليبي

جددت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للقوات المسلحة الليبية في ما أسمته "معركتها التاريخية لاستعادة الوطن من براثن الارهاب والميليشيات".



وقالت الحركة إنّها تدعم بكل إمكانياتها القوات المسلحة العربية الليبية فى معركتها التاريخية لاستعادة الوطن من براثن الارهاب والميليشيات وأنها لاتحتاج فى اتصالاتها مع القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وساطات داخلية ولا خارجية.



وأضافت الحركة، أن دعم القوات المسلحة قرار إستراتيجي ينطلق من أهداف الحركة الوطنية ولا يقع فى دائرة الصفقات السياسية التي لايعرف الاخوان المسلمين وزمرتهم ومن فى دوائرهم أساليب غيرها فى العمل السياسي.



وتابعت أن الحركة الوطنية الشعبية ليست في وارد الحديث عن السلطة وتقاسمها.. فالأزمة الليبية ليس خلافات سياسية بل هي ازمة امنية ناتجة فقط عن وجود الميليشيات وتحكمها فى القرار السياسي والإداري.. وان الأمور ستعود إلى طبيعتها بمجرد نزع سلاح الميليشيات والقضاء على الإرهاب وبسط القوات المسلحة العربية الليبية لسيطرتها على كامل التراب الليبي.



وأكدت أن إتصالات الحركة الوطنية بالمجتمع الدولي والقوى الإقليمية عملية مستمرة لشرح حقيقة ما تعانيه ليبيا جراء مؤامرة فبراير والتدخل الأجنبي العسكري في ليبيا.