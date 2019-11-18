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سها الشرقاوي يكتب: ساعتين في الأهرامات.. "ياريتني ما رُوحت"!

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:33 م
جريدة الدستور
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أسعدني بشدة توقيع وزارتي السياحة والتربية والتعليم اتفاق تعاون بشأن نشر ثقافة الوعي السياحي لدى طلاب المدارس.. فهي مبادرة برأيي عظيمه وذكيه واتمني ان تتلقي الاهتمام الكافي لكي تنجح، وسبب سعادتي ما لمسته من ضياع هذا الوعي السياحي ليس لدى لطلاب فقط، بل لا أبالغ إذا قلت مع غالبية المتعاملين في المناطق السياحية وما يتعلق بالسائحين.
وهو ما لمسته أثناء زيارة خاطفة لمدة ساعتين لمنطقة الأهرامات قبل ايام، فرغم ما شاهدته من اقبال كثيف من السائحين من مختلف الجنسيات وعدد من رحلات المدارس وغيرها، إلا أنني بعد الزيارة قلت بأعلى صوتي: "ياريتني ما روحت"!.
للوهلة الأولي يعتقد البعض بأنني غير مصريه نظرا لملامحي التي بدت هناك لبعض الباعة وأصحاب الخيول والجمال بأنها إيطالية!، وهذا بالطبع جعلني فريسة لأطماع الباعة الذين يفرضون بضاعته بـ"العافية" على الزوار.
بالطبع مع وضع قدمي داخل ساحه الاهرامات فقد تداعي الي خاطري التاريخ وكم هذه المكان يحمل احاسيس مختلفه وغوصت في 7000 سنه من الحضاره ، وسرحت بخيالي في عبق التاريخ وعبقرية ما صنعه أجدادانا.. لكني أفقت علي سلوكيات "أحفاد الفراعنة" من حول الهرم المتمثلين في اصحاب الخيول وعربات الحنطور، حيث الملاحقات والمطاردات كأن منطقه الاهرامات ملك لهم، ولايوجد رابط ولا ضابط لهم.
يتجولون كيفما يشاءون مرددين كلمه "اكل العيش"، ولأني تعاطفت مع أحدهم وقررت ركوب أحد خيوله للتصوير فقط عليها، واتفقت معه على مبلغ ما، الا بعد الركوب والتصوير غير الاتفاق أراد أضعاف المبلغ.. هل يعلم مثل هذا بان اكل العيش يحتاج اخلاق وضمير؟.. حضرتك كل الناس بره بيكتبوا عن استغلالك، حضرتك قبل ما تفكر هتاخد كام من اللي قدامك شوف الاول كلامك وأسلوبك ونضافتك الشخصيه ونضافه خيولك وتغذيتها وعلاج الندوب والجروج التي تملأ أجسادها وكفاية استغلال والتلاعب بالاسعار.
أما تلاميذ المدارس فحدث ولا حرج، الخلفية العقلية أنهمن ذاهبون علشان "نعاكس الأجانب"، ففي منطقة تتوسط هرمي خوفو وخفرع وقفت إحدى السائحات مع صديقها للالتقاط بعض الصور، واخترت بدوري مكان قريب منهم لنفس الأمر لجمال زوايا التصوير، فما أن راءنا عدد من تلاميذ المدارس ما بين 11 و13 سنة حتى هرولوا ناحيتنا، فما كان من السائحة إلا أن فزعت وهربت بعيدا هي ومن معها بعد أن أفسدوا عليها اللقطة.
أما أنا فعندما نهرتهم، نادي احدهم زملاءه "دي طلعت مصرية"، وهي الجملة التي كانت إشارة لهم لكي يبدأو في سبي وشتمي بأقذر الشتائم من قاموس "عبده موته" وأقرانه!!.
لاحظت خوف الكثير من الاجانب أيضا من التعامل مع الباعة أو التعامل بحذر شديد ومعهم كل الحق، نظرا لعدم وجود احترافيه في الادارة .. واتسال للمعنين بالامر هل لا يستحق هذا المكان الاهتمام والرعايه ؟؟!!، وان لو لم يستطيعوا تحقيق ذلك لانشغالهم، يمكن الاستعانة بمحترفين لتولي الامر، ما المانع بتحديد اماكن للجمال والخيول وبتسعيرة موحدة لجميع الخدمات؟
،ساعتين من الوقت اجاهد لكي استمتع بالوقت حول هذا الصرح العظيم واتعلم درس لان المكان مدرسه حقيقية مهما تزوره كل مره تكتشف شي مختلف، لكني استهلكت الوقت في التشابك مع ممن ذكرت بسبب طريقه معاملتهم أو بعد معرفتهم باني مصرية!.
ازعجني الكثير من التصرفات منها أن المكان خالي من الخدمات وان وجدت تباع باسعار باهظه ، اما الجانب الامني فهو الحاضر الغائب، ففرد الامن كأنه غير موجود ، خلال الساعتين لم اري مرور امني داخل المنطقه "ابسلوتلي"، اين كاميرات المراقبه فقد تشاجرات مع اكثر من شخص لتعديهم علي حريتي الشخصيه وهي فقط أريد أن التصوير أمام احد معجزات الدنيا السبعه.
لماذا لم يفكر المسئولين بان يكون الاهرامات مشروع وطني حقيقي يحتاج الي اهتمام ورعايه ، متي نتخلي عن فكرة بان طالما المكان من الماضي نظل نعامله كانه امبارح، كل شئ مهما كانت اصلته يحتاج الي رعايه وتنظيم وادارة واخلاق ثم اخلاق وضمير، "ياسلام لو كانت الاهرامات في امريكيا ولا اي دوله اخري " كنا زمانا قاعدين نمصمص شفايفين ونقول يسلام علي عظمه حضارتهم".
واثقة كل الثقة أن جميع ما شاهدته يوجد أسوأ منه، ويعلمه الكثير داخل وخارج مصر، حتى بعض المسئولين، ولكننا يبدو أننا جميعا في "تعسيلة".

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