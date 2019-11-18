عمر مروان: منظمات مشبوهة تقف وراء شائعات التعذيب داخل سجون مصر

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن منظمة هيومن رايتس ومنظمة العفو الدولية ومنظمات مشبوهة تقف وراء شائعات عن التعذيب داخل السجون لتشويه صورة مصر.



وأضاف "مروان" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن المقررة الأممية قدمت طلبا لمعرفة بيانات وفاة مرسي وأمهلتنا 60 يوما للرد، وفوجئنا بتقريرها غير المهني بعد يومين فقط.



وأوضح أن المقررة الأممية لم تلتزم المهنية وتتربص بمصر للإساءة لها قبل الاستعراض الدولي، مؤكدا أن التقرير الذي أصدرته المقررة الأممية بشأن محمد مرسي مسيس وغير مهني.

