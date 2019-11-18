"الأوقاف": قافلة دعوية في جنوب سيناء الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف اطلاق قافلة دعوية كبرى من علماء الوزارة الى قرى ومدن ووديان محافظة جنوب سيناء، بعد غد الأربعاء، ولمدة 3 أيام، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



وأوضحت الأوقاف أن علماء القافلة سيلقون خطبة الجمعة القادمة عن "حماية الشأن العام والمصلحة العامة"، إضافة إلى زيارة مدينة سانت كاترين وجبل التجلي ومنطقة التجلي التي تعتزم وزارة الأوقاف، بالمشاركة مع محافظة جنوب سيناء، إنشاء مسجد التجلي (الوادي المقدس).



ويرأس القافلة الشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء ويشارك فيها كل من الدكتور أسامة فخري الجندي مدير إدارة المساجد الحكومية وعلماء من مختلف المحافظات.



وتأتي هذه القافلة في إطار الدور الدعوي والتثقيفي وتعرف الأئمة على التراث الديني والتاريخي والحضاري العريق والضارب بجذوره في أعماق التاريخ الإنساني في مختلف ربوع مصر.