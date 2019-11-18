السلطات السودانية تفرض حظر التجوال في بورتسودان

فرضت السلطات السودانية، الإثنين حظر تجول ليليًا في بورتسودان، إثر سقوط ثلاثة قتلى و24 جريحًا في اشتباكات قبلية اندلعت احتجاجًا على زيارة قام بها زعيم حركة متمرّدة الى المدينة الواقعة على البحر الأحمر.



وقالت شرطة ولاية البحر الأحمر في بيان على صفحتها في موقع فيسبوك: إنّ "لجنة أمن ولاية البحر الاحمر قرّرت في اجتماعها الطارئ فرض حظر التجول في محلية بورتسودان من الساعة الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا، ولم يوضح البيان إلى متى سيستمر فرض حظر التجوّل.



من جهتها قالت "لجنة أطباء السودان" في بيان، إن الاشتباكات "خلّفت ثلاث حالات وفاة و24 إصابة متفاوتة الخطورة"، ولم توضح اللجنة المقربة من "قوى الحرية والتغيير" التي قادت الحركة الاحتجاجية في البلاد، ما إذا كانت الإصابات ناجمة عن أسلحة نارية أو بيضاء أو سوى ذلك.



وكان شهود عيان أفادوا، أنّ المدينة شهدت اشتباكات بالأيدي والسلاح الأبيض وأعمال شغب تخلّلها إضرام نار في حافلة صغيرة لنقل الركاب، واندلعت أعمال الشغب احتجاجًا على استقبال نظّمه أنصار الأمين داوود، زعيم "الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة" بمناسبة زيارته المدينة.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" أنّ داوود "خاطب الحشد الجماهيري" في بورتسودان، الإثنين، وتناول في خطابه "قضايا شرق السودان وحقّه المشروع في توظيف ثرواته من المعادن والذهب وثرواته البحرية؛ لمعالجة قضايا الصحة والتعليم" ودعوته إلى "فتح الحدود مع دولة إريتريا وتوظيف الجوار لتحقيق المصالح العامة".