قوات الجيش الليبي تنتشر في العجيلات

أعلن آمر فرع التوجيه المعنوي بالمنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم، أن وحدات من القوات المسلحة انتشرت بمدينة العجيلات وقامت بتفعيل البوابات.



وأضاف آمر فرع التوجيه المعنوي بالمنطقة الغربية، في منشور تداولته الصحف المحلية، أن قوة الجيش دخلت إلى المدينة وسط ابتهاج الأهالي.



وتبعد مدينة العجيلات حوالي 79 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس.



ونقل المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني المنشور، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".