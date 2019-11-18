واشنطن تضغط على حلفائها الأوربيين لاستعادة مقاتلي داعش من سوريا

ضاعفت الولايات المتحدة، الإثنين، ضغوطها على الدول الأوروبية، لاستعادة ومحاكمة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش، وبدأت مباحثات مع مسئولين في بروكسل.



وبعد أيام من اختلاف بين الحلفاء الأميركيين والأوروبيين بخصوص مصير آلاف السجناء في سوريا، وصل منسق إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، نايثان سايلز، إلى بروكسل لتأكيد طرح واشنطن بان عودة المقاتلين لبلدانهم هو أفضل وسيلة للتعامل معهم.



وفتحت فرنسا مباحثات مع العراق، بشأن محاكمة المقاتلين الأجانب أمام محاكمه، وهي استراتيجية تقول واشنطن إنها: "غير مسؤولة"، وتضع أعباء غير عادلة على بغداد في وقت يمكن للأنظمة القضائية في الدول الغربية التعاطي مع قضايا المقاتلين.



وأبلغ سايلز الصحافيين في بروكسل، "نفهم جميعا الحاجة أن نكون صارمين مع الإرهابيين، لكننا نظن أن السبيل لنكون كذلك هو محاكمتهم وتحميلهم المسئولية".



وتابع "تركهم في الصحراء ليس حلا فعّالا، أنه يجعل عودتهم لساحات القتال أمرا محتملا وقبول هذه المخاطرة ليس حزما بوجه الإرهابيين".



أضاف، أن "دول المنطقة تفعل الأمر الصحيح عبر محاكمة او إعادة تأهيل مواطنيها، لا ينبغي أن نسالها ان تتحمل اعباء إضافية لحلّ مشاكل مواطنينا".



ولا ترغب الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا في إعادة مواطنيها المقاتلين، فيما قامت عدد من الدول الأوروبية بينها بريطانيا، بتجريد بعض مواطنيها من جنسياتهم بسبب صلاتهم بالإرهاب، لكنّ سايلز حذّر من أن هذه الاستراتيجية ليست فعّالة.