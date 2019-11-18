السيسي: سعيد باتفاق كينيا والصومال.. ومستعدون لأي إجراءات تستهدف السلام

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاتفاق بين رئيسي بلدي كينيا والصومال من شأنه تعزيز التعاون بينهما، وتحقيق السلام.



وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تابعت بسعادة بالغة توقيع الرئيسين الكيني والصومالي، اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث يعد ذلك بمثابة خطوة هامة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي، وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة".



وتابع الرئيس السيسي: "أؤكد استعداد مصر للاستمرار في دفع أي إجراءات مكملة تستهدف ترسيخ السلام بين الدولتين الشقيقتين".