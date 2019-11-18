عمر مروان: لا يوجد تعذيب داخل السجون المصرية

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن المنظمات المشبوهة وجماعة الإخوان الإرهابية انكشفوا أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.



وأضاف "مروان" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر ليس لديها ما تخفيه، ولو أن هناك أي قصور في مجال حقوق الإنسان فسيُعالج.



وأكد وزير شئون مجلس النواب أنه لا يوجد تعذيب داخل السجون المصرية.

