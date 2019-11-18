"صندوق مكافحة الإدمان": نعالج أي مواطن بالمجان وفي سرية تامة

قال المستشار حسن حرك، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، إن 25 ألف موظف تقدموا للعلاج من الإدمان منذ مارس 2019، وتم علاجهم في سرية تامة.



ولفت عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، إلى أن الصندوق يتولى علاج أي شخص بالمجان وفي سرية تامة، لكن في حال إذا بادر الموظف بطلب العلاج ستحفظ وظيفتها، أما إذا اكتشف خلال الكشف العشوائي لن يضمن الصندوق له وظيفته.



وأردف: "أغلب الحوادث سببها المخدرات، وكذلك قضايا القتل، وهتك العرض".



وأوضح أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان هو 16023

