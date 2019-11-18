عمر مروان: تقرير مصر لحقوق الإنسان صورة حقيقية لما يحدث على أرض الواقع

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إننا حققنا إنجازات خلال فترة وجيزة، وهناك كم هائل من الإنجازات تم تنفيذها على أرض الواقع بالتوازي في كل مجالات حقوق الإنسان رغم التحديات التي نمر بها وحققنا طفرات خلال 5 سنوات.



وأضاف "مروان" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ميزة تقرير مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان تتمثل في جمع كل الإنجازات بدلًا من كونها مبعثرة، ونقل صورة واقعية عن حالة حقوق الإنسان في مصر إلى العالم.



وأوضح وزير شئون مجلس النواب أن منهجية التقرير قامت على ما تم إنجازه بالفعل وليس ما نخطط له، ولم يوجه أحد أي اعتراض على ما تم ذكره في التقرير.

