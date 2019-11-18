محمد مصطفى: تركيا من أوائل الدول في نسب الانتحار الجماعي

فضح محمد مصطفى، المتخصص في الشأن التركي، نظام "الديكتاتور" أردوغان، في ممارسة الانتهاكات ضد القضاة الأتراك، قائلا، إنه وصل معلومات مؤخرًا حول ممارسات ابتزاز واعتقالات بحق القضاة الأتراك في المحاكم العليا التركية، وأن القضاء في تركيا الآن يترنح بشكل كبير.



وعلق "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، على اعتقال نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للروائي أحمد ألتان، قائلًا، إن القضاء لا يعني الكثير بالنسبة لتركيا، مؤكدا أن أردوغان سيطر على جميع المؤسسات التركية وصولًا للمحكمة الدستورية.



وأوضح أن تركيا من أوائل الدول في نسب الانتحار الجماعي تحت وطأة حكمها الفاشي، لافتا إلى أن هناك تنوع للمعتقلين في تركيا؛ يتمثلان في كل من يدافع عن حرية الرأي والتعبير، وكل من يتبنى موقفًا سياسيًا بعيدًا عن حزب العدالة والتنمية.



وأكد أن المواطن التركي يتعرض لأزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة، بالإضافة إلى الاعتقال والتعذيب الجسدي.

