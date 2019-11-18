الحكومة اليمينة: خطف الحوثي لقاطرة كورية يهدد أمن العالم

اعتبرت الحكومة اليمنية، مساء الاثنين، اختطاف جماعة الحوثي الانقلابية للقاطرة الكورية تهديد لأمن العالم، وفقًا لقناة العربية السعودية.



وأكدت جماعة الحوثي أنها احتجزت قاطرة كانت تقوم بقطر سفينة في البحر الأحمر، متعهدة بالإفراج عن السفينة حال التأكد من أنها تابعة لكوريا الجنوبية وليس للتحالف العربي.



وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد علي الحوثي، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، إن "هناك حالة اشتباه ويقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته في التأكد هل فعلا تتبع (السفينة) لدول العدوان أم أنها لدولة كوريا الجنوبية".



وأضاف الحوثي، أنه إذا تبين أن السفينة تتبع لكوريا الجنوبية، "فسيتم الإفراج عنهما (القاطرة والسفينة) بعد استكمال الإجراءات القانونية كأي حالة مشابهة تواجدت بالمياه الإقليمية اليمنية".