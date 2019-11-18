مدحت يوسف: الاستقرار السياسي والأمني يجذب كبرى الشركات للاستثمار في مصر

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إنه بعد أحداث يناير، انخفض إنتاجنا من النفط والغاز، ولجأنا لاستيراد الغاز من الخارج وكان ذلك بمثابة طامة كبرى لكل العاملين في مجال البترول.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشاكل المستثمرين في هذه الفترة كانت في عدم الاستقرار الأمني والسياسي والفوضى التي نتجت عن ثورة يناير، والتي دمرت البنية التحتية لبعض الشركات التي كانت قائمة على بعض المشروعات، من قبل بعض الأهالي بحجة أنها تلوث الجو.



وتابع أن مصر الآن أصبحت مؤمنة تمامًا ولديها سيطرة تامة على الأمور، والتي أدت إلى اجتذاب الشركات مرة أخرى وكان ينقصهم سداد المديونيات، بدأ ذلك في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفة شخصية ولقائه مع كبرى الشركات ووعدهم بسداد هذه المديونيات في أوقات زمنية محددة وهذا ما حدث، واليوم وصلنا إلى صافي مديونية 800 مليون من 6 مليارات دولار، وسداد قيمة ما يتم شراؤه من حصص العملاء، وهذا أعطى مصداقية شديدة للعملاء.



وأوضح أن شركات البترول خلال الوقت الحالي، تتبع نمطا جديدا قبل طرح عمليات مناطق تنقيب جديدة سواء في البحر الأحمر أو المتوسط، قبل ذلك كان يتم الطرح لمناطق بكر، وتأتي الشركات الأجنبية وتقوم بعمليات البحث، أما الآن فنقوم بالبحث وتحديد المناطق والأحواض الرسوبية من خلال شركتين كبيرتين إنجليزية وأمريكية، الشركات الأجنبية يهمها في المقام الأول تحقيق مكاسب شخصية لها، ومكاسب للشريك وفي قطاع البترول المصالح مشتركة.

