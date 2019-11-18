"البيئة" تشارك في مؤتمر "مستقبل التنقل الكهربائي".. غدًا

تشارك وزارة البيئة غدا الثلاثاء في المؤتمر السنوي الثاني: مستقبل التنقل الكهربائي في إطار التخطيط العمراني في مصر الذي تنظمه مؤسسة (فريدريش إيبرت الألمانية)، بالتعاون مع (مركز البيئة للتنمية للإقليم العربي وأوروبا) بالشراكة مع وزارة البيئة لمدة يومين.



ويشارك في المؤتمر وزيرة البيئة، ووزير النقل، ووزير الإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الجهات المعنية.