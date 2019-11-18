الحكومة السودانية: جولة مفاوضات السلام ستعقد في موعدها

أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي، استئناف الجولة الثانية من المفاوضات مع الحركات المسلحة في موعدها المُسبق والمحدد بتاريخ الـ 21 من الشهر الجاري.



وأكد الفكي مساء اليوم، أن الجانب الحكومي يستعد للجولة المقبلة، وسيتوجه إلى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، الخميس المقبل.



وفي وقت سابق من اليوم، كشفت قوي إعلان الحرية والتغيير، عن عقد جلسة إجرائية بجوبا لوضع ترتيبات وأولويات التفاوض مع شركاء الكفاح المُسلّح وذلك تمهيدًا لجولة التفاوض الرسمية المقرر لها يوم 21 من نوفمبر الجاري بجوبا.



وقال محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة القيادي بالحرية والتغيير في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية (smc)، إن الأسباب التي تُعيق تقدم التفاوض بين الحكومة والحركات زالت تمامًا.



وأشار إلي أن الحكومة والحركات شاركوا جميعًا في صناعة الثورة، وهو ما يتطلب العمل سويًا لإنفاذ أهدافها.



ولفت المهدي إلي مشاركة الأحزاب السياسية في التفاوض السياسي، عقب إحراز تقدم في المحور الأمني.