اختراق موقع وزارة الاتصالات العراقية

تعرض موقع وزارة الاتصالات العراقية، مساء اليوم، إلى هجوم الكتروني مِن قبل قراصنة استلو على الموقع، فيما تحاول الوزارة استعادة السيطرة على الموقع حتى الآن.



وأوضح نشطاء عراقيون ان القراصنة وضعو على موقع الوزارة عبارة مكتوب فيها ( مغلق بأمر الشعب) وهي الكلمات التي يستخدمها المتظاهرون ضد الحكومة ويكتوبها على المقار الحكومية منذ خروجهم في تظاهرات حاشدة مطلع أكتوبر الماضي.



وطالب العراقيون برحيل الحكومة ومحاربة الفساد وحل الجماعات المسلحة، فيما قتل جراء التظاهرات حوالي 400 عراقي وإصابة أكثر من 15 ألف بين صفوف المواطنين وقوات الأمن.



وشكل البرلمان العراقي لجنة دستورية للنظر في إجراء تعديلات دستورية طالب بها المحتجون اهمها تعديل قوانين الانتخابات.