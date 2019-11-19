حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: تعيش يوما مهما تتحمس للجديد ما يجعلك تخوض مجالات تقنية أو مفاوضات وسط بعض المجموعات أو التنظيمات.

عاطفيًا: تجنّب الانفعالات ووضح الاشياء، كن متفهمًا ومتسامحًا ربما تنقلب الاوضاع لمصلحتك.

صحيًا: لا تتناول المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة وأنت تقوم بممارسة التمارين الرياضية، وحافظ على نسبة الماء لديك بشرب الماء فقط.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.