حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: لا تتوقع انفراجًا أوتقدمًا في هذا اليوم الصعب والمتقلب جدًا، قد تتعرض مصالحك للخطر وتلحظ تراجعًا ملموسًا في وتيرة عملك.

عاطفيًا: تعيش يومًا حاميًا لكن انتظار هبوب العاصفة أمر غير مقبول على الاطلاق ويضر بعلاقتك العاطفية، لذلك عليك التحضير مسبقًا لمنع حصول اي تراجع ولتدارك الأسوأ.

صحيًا: ابتعد عن الأجواء السلبية وغير الصحية، واستعد قوتك المعنوية ثم عد إلى حياتك اليومية المعتادة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.