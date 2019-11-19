حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: يوم ناري بامتياز يعطيك ظروفا مهمة جدا تجعل المرحلة المقبلة واعدة بتطورات جيدة على كافة المستويات مطلوب منك ان تكون حاضرًا ومسؤولا.

عاطفيًا: تسيطر على نهاية هذا اليوم الظروف الجيدة، وتبدو جذابًا جدًا، ممارسًا سحرك على الجنس الآخر.

صحيًا: هديء أعصابك ولا تنفعل، خذ الأمور بروية وبضحكة وبنكتة، وأكثر من شرب المياه ولا سيما في ساعات الصباح الأولى.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.