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الثقافة

ماذا يقرأ رؤساء قطاعات وزارة الثقافة؟

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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مع كثرة الأعباء الوظيفية من الوارد أن تتراجع أهمية القراءة لدى المسؤولين عن إنتاج الثقافة، لكن هل يحدث ذلك مع رؤساء قطاعات وزارة الثقافة المصرية؟؛ تساؤل قد يكون غريبًا بعض الشىء، لكنه قد يكون واقعيًا.. "الدستور" سألت عددًا من رؤساء قطاعات وزارة الثقافة عن آخر الكتب التى قرأها كل منهم، وما أبرز المجالات التى يفضلون قراءتها.

الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة، قال إن آخر كتاب قرأه كان منذ 3 أشهر تقريبًا، وهو كتاب "كيف تكون دائما على حق" وهو من تأليف الفيلسوف الألمانى آرثر شوبنهاور، مؤكدًا أن سبب عدم قراءته لبعض الكتب منذ هذا التوقيت يعود لانشغاله بقراءة الأبحاث الأكاديمية التى يشرف عليها كأستاذ جامعى.

وعن المجالات التى يفضل القراءة فيها، أوضح مدير المركز القومي للترجمة، أنه يفضل القراءة فى علم النفس والثقافة العلمية.

رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج على، قال إنه بدأ بالفعل فى قراءة الجزء الخامس من كتاب "أوراق عبد الناصر" للدكتورة هدى جمال عبد الناصر، والصادر أمس عن مكتبة الأسرة، وكتاب "رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى" وهى طبعة حديثة صادرة عن مكتبة الأسرة من المقرر أن يقوم بقراءتها قريبًا، أما ما يقرأه الآن هو إعادة قراءة لأعمال الأديب نجيب محفوظ وتحديدًا القصص والروايات القصيرة منها: "قشتمر، رحلة ابن فطومة" خلال الشهرين الماضين؛ لأنه بصدد إعداد بحوث عنها الفترة القادمة.

الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، قال إنه يقرأ كتاب "المثال محمود مختار" من تأليف الناقد الراحل بدر الدين أبو غازي؛ وتقديم الدكتور مصطفى عبد المعطي؛ والذي صدرت طبعته الأولى عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأوضح"عبد الوهاب"، أنه كأستاذ جامعى متخصص فى فن الخزف يتابع كل ما ينشر فى هذا التخصص باستمرار، هذا فيما يتعلق بقراءاته المتخصصة.

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