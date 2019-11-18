سلامة: عقد اجتماع هام تحضيرًا لمؤتمر برلين بشأن ليبيا الأربعاء

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عن عقد ثلاثة اجتماعات رسمية رفيعة المستوى؛ تحضيرًا لمؤتمر دولي بالعاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، معلنًا أن اجتماعًا رابعًا وصفه بـ "بالغ الأهمية" سيعقد يوم الأربعاء، 20 نوفمبر الجاري.



وقال سلامة مساء اليوم في إحاطته أمام مجلس الأمن، إن المناقشة الأخيرة التي جرت في 21 أكتوبر الماضي، عمل المشاركون على الاتفاق على مسودة بيان ختامي يحدد ست حزم من الأنشطة الضرورية لإنهاء النزاع في ليبيا.



وتشمل هذه الحزم الستة ضرورة العودة إلى العملية السياسية التي تقودها ليبيا وما يصاحبها من إصلاح اقتصادي؛ ووقف إطلاق النار وتنفيذ حظر الأسلحة والإصلاح الأمني؛ فضلًا عن تعزيز احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.



ولفت إلى أن وضع تنفيذ حظر توريد الأسلحة في صلب الالتزام الدولي أمر أساسي من الناحية العملية وهو بمثابة رسالة إلى الشعب الليبي.



وأشار سلامة أن البعثة عملت على وضع ملحق تنفيذي لمسودة البيان الختامي، وأن ولهذا الملحق هدفان؛ الاول يحدد التزامات أعضاء مجموعة برلين بإنهاء النزاع ودفع العملية السياسية إلى الأمام من خلال إجراءات ملموسة، تحدد معالمها مؤشرات معينة وتؤكد المسؤولية عن تلك الإجراءات.



والهدف الثاني يعد بمثابة "الجسر"، الذي سيؤدي الى الحوار السياسي بين الليبيين والذي سوف يتم إطلاقه تحت رعاية الأمم المتحدة في أعقاب قمة برلين مباشرة.