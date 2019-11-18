"أمة في خطر".. جديد الكاتب أحمد المسلماني عن دار الشروق

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كتاب "أمة في خطر.. الدين والسياسة في العالم العربي" للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني.



يتناول الكتاب دور الدولة العثمانية في إفاقة الغرب وتغييب المسلمين، وكيف كان فتح القسطنطينية بداية صعود أوروبا وبداية أفول الأمة، كما يقدم "المسلماني" في 10 فصول قراءة عاقلة ورؤية منضبطة في مساحة سياسية غارقة في الفوضى، على نحو ما جرى في العراق واليمن وسوريا والجزائر وتونس وليبيا.



