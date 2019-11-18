السفير محمد العشماوي: أوروبا تحرص على دعم التنمية في قارة إفريقيا

علق السفير محمد العشماوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا، قائلا إن هناك حرصا أوروبيا على دعم التنمية في القارة السمراء، مشيرا إلى أن أهمية زيارة الرئيس السيسي لألمانيا تتمثل باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي.



وأضاف "العشماوي"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن مشكلات القارة الإفريقية تؤرق الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن ألمانيا تهتم بالتنمية في إفريقيا، ومواجهة التطرف والإرهاب والحروب بين الدول الإفريقية، ونشر الاستقرار.



وأوضح عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتقديمها لمشروع عن الشراكة بين مجموعة العشرين والدول الإفريقية يؤكد حرص أوروبا على دعم التنمية في إفريقيا.

