رئيس جمعية مستثمري الغاز: مصر نجحت في تسديد 80% من ديون الشركات المستثمرة

قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك شركتين أمريكيتين كبار في مجال التنقيب عن الغاز والبترول عادتا لضخ استثمارات في مصر.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إدخال شركات جديدة للاستثمار في مصر والتنقيب عن الغاز هي خطوة للأمام وتعطي مصداقية لأداء وزارة البترول وسياسة القيادة السياسية في الاستثمارات البترولية، وهذا مردود على الناس خلال الفترة المقبلة من توفير فرص العمل.



وتابع: "قمنا بسداد 80% من نسبة الديون للمستثمرين التي كانت تقدر بـ6 مليارات دولار للشركات المستثمرة في مصر، وأصبح الآن 800 مليون، وهذا أعطى مصداقية كبيرة لتلك الشركات لإعادة الاستثمار في مصر لجذب شركات جديدة".



واستطرد: "مصر بها سوق واعدة كي تكون مركزًا إقليميًا للغاز، وإنتاجنا يصل لـ7.2 مليار، وفي نهاية العام سيكون 8 مليارات، قدم من الغاز ونستهلك 6 مليارات قدم ولدينا اكتفاء ذاتي من الغاز بـ2 مليار قدم يتم تصديرها للخارج، وكنا نستورد حتى العام الماضي بقيمة 2 مليار.

