"سرقة أم فهلوة؟".. مواطن بنى بيته فوق خط أنابيب بترول لسرقته

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الفهلوة تنتشر عندما تقل قيم العمل والإنتاج والمحاسبة وسيادة القانون.



وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، أن بعض الناس يتعاملون مع الفهلوة على أنها حق مكتسب.



وأشار إلى أن المجتمع انتبه لهذا المصطلح خاصة بعد انفجار خط بترول البحيرة وكان أغلب المتوفين الذي وصل عددهم 6 أشخاص يسرقون الغاز.



وأضاف حسين، أن بعض الناس ترى أن سرقة التيار الكهربائي أو الغاز حق مكتسب، وتستحل مال الدولة، مشيرًا إلى أن أحد العاملين في شركة بترول، أخبره أن الظاهرة موجودة، وهناك مواطن بنى بيته فوق خط أنابيب البترول، وفاتح الخط يأخذ منه البترول ويبيعه.

