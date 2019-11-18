البيت الأبيض: نثمن دور حفتر في مكافحة الإرهاب

أعرب البيت الأبيض عن تثمين الولايات المتحدة الأمريكية لدور الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب.



وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض، مساء اليوم، أن التدخل الروسي عقد الوضع في ليبيا، وذلك وفق قناة "العربية".



وشدد البيت الأبيض على أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بحظر بيع السلاح إلى ليبيا في ظل استمرار الأزمة الحالية التي تمر بها ليبيا.



وأوضح مسئول البيت الأبيض أن واشنطن تتحدث مع كل أطراف النزاع في ليبيا، وأن الإدارة الأمريكية تريد لعب دور قوي في الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.



وتستضيف ألمانيا، الأربعاء المقبل، اجتماعا دوليا بشأن ليبيا تشارك فيه روسيا والولايات المتحدة ودوا أخرى، بجانب مصر حيث يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة إلى ألمانيا منذ أمس.