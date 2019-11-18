ألمانيا: هدف اجتماع برلين العودة للعملية السياسية في ليبيا

قال نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة يورجن شولز، إنه بعد يومين سيكون هناك اجتماع آخر ضمن اللقاءات التي تجرى للتنسيق لاجتماع برلين بشأن ليبيا.



وأضاف شولز، خلال كلمة ألمانيا في جلسة مجلس الأمن اليوم، أن الهدف الوحيد لاجتماع برلين هو تقديم الدعم لجهود المبعوث الأممي، وتركز على العودة للعملية السياسية.



وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، قال في إحاطته التي قدمها اليوم من تونس، لمجلس الأمن الدولي، إنه بعد انقضاء سبعة أشهر ونصف على بدء النزاع في ليبيا، وبالنظر إلى التصعيد الخطير الأخير في الأعمال العدائية في طرابلس وما حولها، فإنهم يجدون أنفسه، أكثر من أي وقت مضى، في سباق مع الزمن من أجل التوصل لحل سلمي في ليبيا.