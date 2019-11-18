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عالم

أوكرانيا تؤكد عودة السفن المحتجزة لدى موسكو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم، أن روسيا أعادت إلى أوكرانيا ثلاث سفن حربية كانت قد تحفظت عليها قبل عام قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وكانت السلطات الروسية تحفظت على السفن الثلاث وأطقمها في مضيق كيرتش البحري في نوفمبر من العام الماضي، وتأتي هذه الخطوة قبل عقد محادثات السلام المرتقبة الشهر المقبل في فرنسا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتؤكد روسيا أن البحرية الأوكرانية مارست "استفزازا" قرب منطقة القرم المتنازع عليها، والتي ضمتها روسيا قبل خمس سنوات من جارتها أوكرانيا.

وذكرت الخارجية، أنه بإرسال السفن للقرم، فإن أوكرانيا ارتكبت جريمة "ليس فقط ضد سيادة روسيا الاتحادية وإنما أيضا ضد المواطنين الأوكرانيين الذين جرى تعريضهم للخطر بصورة متعمدة وإجبارهم على ارتكاب جرائم".

وقد أكدت الحكومة الأوكرانية، عودة السفن قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى أوكرانيا للمساعدة في جهود السلام، وكان قد تم إطلاق سراح طاقم السفينة المكون من 24 فردًا منذ شهرين في عملية تبادل للأسرى.

وتقوم ألمانيا وفرنسا بجهود الوساطة من أجل استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في محاولة لحل النزاع الذي اندلع بين الانفصاليين الموالين لروسيا، والجيش الأوكراني في مناطق شرق أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، وذلك بعد فترة وجيزة من احتلال القرم.

من جانبه، أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تتوقع نتائج كبيرة من محادثات السلام المقررة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر المقبل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بيسكوف القول:"دعونا لا نبالغ في تقدير توقعاتنا، حتى لا نشعر بخيبة أمل لاحقا".

من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي ماكرون بعودة السفن الحربية الأوكرانية في بيان أصدره مكتبه، قائلًا: إن هذه لفتة "متوقعة" "تساعد على بناء الثقة في الحوار بين روسيا وأوكرانيا".

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