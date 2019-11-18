العثور على جثة شاب بكفر الزيات

تكثف الإدارة العامة لمباحث الغربية، بقيادة اللواء السعيد شكري، مدير إدارة البحث الجنائى تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر بمنطقة حى حسيبة في مدينة كفر الزيات للوقوف على الحادث وملابساته لتبين وجود شبهه جنائية.



بداية الواقعة عندما تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من قسم شرطة كفر الزيات عندما تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة "ع.م" 35 عاما داخل منزله فى حي حسيبة بدائرة القسم.



تم فرض كردون أمني على الجثة لحين نقلها لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام لتوقيع الطب الشرعي الكشف عليه لبيان سبب الوفاة لتبين وجود شبهه جنائية وانتشر رجال المباحث بالمنطقة للبحث والتحري وكشف غموض وملابسات الحادث.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم لمباشرة النيابة التحقيقات وسرعة ضبط مرتكب الواقعة.