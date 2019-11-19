مبروك عطية عن "خلع الحجاب": خير الخطائين التوابين

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إنه ينبغى على من وفقه الله تعالى إلى طاعته أن يشكر الله على نعمة هذا التوفيق وأن يحرص على تلك الطاعة في أى مجال من مجالاتها، مشيرًا إلى أنه كون المرأة سترت نفسها بالحجاب ووسوت لها نفسها بعد ذلك أن تخلع هذا الستر فهي بذلك تحدث فتنة وينبغى عليها أن تفكر في أن هناك بنات وبنون يتأثرون بما يقدمه الفنانون من أعمال وأقوال وهيئات ولعل عشرات يحدث أنفسهن ويقلن: "لماذا لا نخلع الحجاب نحن أيضًا".



وأضاف "عطية"، في تصريحات له، أنه على كل فنانة خلعت الحجاب بعد الستر أن تعود إلى سترها إرضا إلى ربها، وألا يكون هذا الموضوع محور مناقشة ومخالفات وآراء سمنا من تكررها والنزاع فيها، فالله تبارك وتعالى يقول: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، وقال أيضًا: "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ"، أي أن الله أمرنا أن نستر سوأتنا وبين لنا الرسول –صلى الله عليه وسلم- حدود هذه العورة فأخبر أنها للرجل ما بين السرة والركبة وجميع بدن الحرب ماعدا وجهها وكفيها.



وأكد أن الموضوع لايحتاج إلى مناقشات ونزاع ولكن يحتاج إلى شيء قليل من التدبر، وأن أي إنسان يشعر براحة في أي مخالفة لشرع الله فعليه أن يراجع نفسه فلايمكن هذا الشعور صحيحا وإنما وهو من وساس الشيطان، مؤضحًا: "أننا ورائنا من الأمور التي يتوقف عليها تقدم المسلمين، وعلينا أن نرجع إلى الله بأفكارنا وعقولنا وأن نحرص على تقديم اقتصادنا فنحن بحاجة إلى كيفية تطور التعليم والصحة والعناية بالشباب وإصلاح ذات البين".



وتابع: "أن لكن موضوع الحجاب سهل جًدا ولايحتاج كل هذا الجدل ونقول لمن لا تغطى شعرها "غطى شعرك بكل سرعة وهدوء لأنها ليست مسألة خلافية تحتاج إلى إقناع ونقول لمن خلعته بعد أن لبستة عودى فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين لكي تزيلي فتنة ولكى تثبت أن هناك عودة والعود أحمد".



كانت الفنانة صابرين قد أثارت حالة من الجدل مؤخرا بعد قرارها خلع الحجاب بعد سنوات طويلة من ارتدائه، وتعرضت الفنانة لحالة هجوم شديدة من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها تدخل فى نوبة بكاء أثناء تعليقها على الأمر مع الإعلامي عمرو أديب وتساءلت صابرين: "أيه اللي عملته غلط عشان كل شوية أتشتم، الناس عمالة تكتب شتايم، كأن في حرب عليا.. ما ذنب أولادى.. ارتداء الحجاب أو خلعه أمر بينى وبين ربنا.. ربنا مش هيحاسبنا عشان حتة طرحة.. ربنا رحمن رحيم، سيبوني في حالي بقى.. لما أنزل القبر ربنا اللى هيحاسبني".