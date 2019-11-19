6 نصائح للعناية ببشرتك فى الشتاء

يعد فصل الشتاء قاسيًا على الجلد، فيمكن أن تسبب برودة الجو جفاف في الجلد وتهيجه، مما يؤدي إلى ظهور الأكزيما وتعرض الجلد للتشقق والتكسير، كما تكون البشرة عرضة للتلف من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ولتقليل آثار الشتاء على بشرتك، يقدم الدكتور أيمن العطار، أخصائي جراحة التجميل والطب، بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على صحة بشرتك قدر الإمكان:



١- تجنب الجفاف:

مع ارتفاع درجة الحرارة وإغلاق النوافذ، يمكن أن يصبح الهواء في الداخل جافًا للغاية في فصل الشتاء، مما يجعل جفاف الأكزيما والحكة أسوأ، لذا ينصح بترطيب الهواء الداخلي للحفاظ على الجلد ومقاطع الأنف من الجفاف. إذا لم يكن لديك نظام ترطيب داخل قنوات التسخين الخاصة بك، ففكر في شراء جهاز ترطيب. (إذا كنت تعاني من جفاف أو نزيف بسيط في أنفك، فيمكنك استخدام الفازلين لتهدئة وترطيب المنطقة).



٢- الترطيب:

استخدم مرطبًا يعتمد على الزيت بشكل متكرر. كلما زاد الزيت الذي يحتويه المرطب كلما نجحت في حمايته من الجفاف.



٣- فحص نظام العناية بالبشرة:

إذا كنت تستخدم منتجًا مع مادة التريتينوين، فاحرص على ارتداء واقي من الشمس، وقد تكون أكثر عرضة للتعرض لحروق الشمس إذا كان لديك بشرة حساسة، فقد تحتاج إلى التقليل من استخدام منتجات الاستنسل مثل أحماض ألفا هيدروكسي، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الجلد الجاف والمتهيج.



٤- الاستحمام لفترة أقصر:

قد يبدو الاستحمام الطويل بماء ساخن جذابًا، لكنه يزيل الجلد من الدهون الطبيعية، بدلًا من ذلك، خذ حمامًا دافئًا قصيرًا ؛ ثم ضع مرطبًا جيدًا بينما لا تزال البشرة رطبة. ستحتاج إلى محلول فائق المرونة لليدين أو الكعبين أو في أي مكان آخر تواجهه بشرة جافة ومشققة بشكل خاص.



٥- ارتداء القفازات:

تلعب حماية الأيدي من الهواء البارد والرطوبة المنخفضة دورًا مهمًا في منع التوهجات. تأكد من أن القفازات مصنوعة من مواد لا تسبب تهيجًا لبشرتك.



٦- التخلص من الملابس المبللة:

أزل الملابس والأحذية المبللة على الفور، فالرطوبة يمكن أن تهيج الجلد وتضره.