مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا بديل عن إقامة دولتين

قال السفير الفلسطيني منصور، إنه لا بديل عن إقامة دولتين على حدود 1967، بعد تكثيف إسرائيل احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، ما يعيق التوصل إلى حل سياسي وسلمي في المنطقة.



وأضاف: "سمعنا كثيرا، أنه حين يتعلق الأمر بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلا حاجة لإعادة اختراع العجلة من جديد، والقانون الدولي واضح والثوابت للتوصل لحل عادل أيضا واضحة".



واختتم المسؤول الفلسطيني: "بما يتماشى والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والأرض مقابل السلام، وفق مبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق التي وضعتها الرباعية الدولية".



وعقد مجلس الأمن، جلسة عادية، اليوم، لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين، واستمع أعضاء المجلس الذي ترأسه دولة جنوب أفريقيا لهذا الشهر إلى كلمات الأعضاء بالإضافة إلى مراقب فلسطين الدائم رياض منصور والمندوب الإسرائيلي داني دانون.