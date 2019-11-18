تعليق ناري من مدحت العدل بعد الهجوم على صابرين بسبب الحجاب

شارك الكاتب والسيناريست مدحت العدل، متابعيه على "تويتر" بتغريدة علق من خلالها على ما تعرضت له الفنانة صابرين، من انتقادات بعد ظهورها دون حجاب.



وغرّد "العدل" قائلا: "صابرين خلعت الحجاب، أهم من تحرير القدس، يا أمة ضحكت من جهلها الأممُ".



وكانت صابرين، قد نشرت مؤخرًا صورًا ظهرت فيها دون الحجاب، واختلفت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لما قامت به الفنانة.



كانت الفنانة صابرين، قد علقت على الضجة التي أثيرت بسبب خلعها للحجاب، قائلة: "سألت نفسي كتير، أنا صح ولا غلط.. لكن السوشيال ميديا تعبتني نفسيًا، وأنا طول عمري بعمل أدوار محترمة وربيت ولادي تربية محترمة".



وتابعت: "إيه اللي عملته غلط عشان كل شوية أتشتم، الناس عمالة تكتب شتايم، كان في حرب عليا.. ما ذنب أولادي.. ارتداء الحجاب أو خلعه أمر بيني وبين ربنا.. ربنا مش هيحاسبنا عشان حتة طرحة.. ربنا رحمن رحيم، سيبوني بقا.. لما أنزل القبر ربنا اللي هيحاسبني".

