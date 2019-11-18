وفاة شقيق رئيس الإمارات وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

توفي الشيخ سلطان بن زايد، شقيق الشيخ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عقب إعلان الإمارات اليوم.



ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أصدرت وزارة شئون الرئاسة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".



وتعلن وزارة شئون الرئاسة بدولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.