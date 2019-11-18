هل يجوز التعاون على البر مع غير المسلم؟.. داعية يجيب

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن التعاون على البر والتقوى، ليس شرطا أن يكون مع مسلم فقط، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالأديان.



وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم، أن القرآن لم يأمر بالتعاون مع المسلمين فقط، مستشهدا بقول الله تعالى في سورة المائدة: "تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".



وتابع: "من جاءك يريد التعاون معك على البر، سواء كان اسمه محمد أو محسن أو جرجس، فلتتعاون معه".



واستكمل: "تعاون مع من يقول لك نستصلح الصحراء أو نبني مدارس وجامعات لتعليم الناس، أما من جاءك يطلب منك ضرب فلان، فلا تتعاون معه حتى لو كان يصلي بجوارك في المسجد".

