مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم بالجيزة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتى نقل، أعلى وصلة دهشور اتجاه مدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، فيما نقلت سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث تصادم أعلى وصلة دهشور اتجاه مدينة أكتوبر.



وبناء على توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، على الفور انتقلت أوناش المرور والخدمات إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات من الطريق.



وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى أقرب مستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم عقب إجراء المعاينات المرورية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.