الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

"It`s showtime" يعرض حلقة خاصة لموسم الرياض

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:58 م
موسم الرياض
موسم الرياض
أمير محمد خالد
طباعة
يواصل برنامج "It`s showtime" تغطيته لفعاليات موسم الرياض التي تقام من ١٣ أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر، ومن المقرر أن يعرض البرنامج مساء اليوم حلقة كاملة عن الفعاليات.

ورافق البرنامج أبطال مسرحية "الملك لير" للمنتج مجدي الهواري ومن بطولة العملاق يحيي الفخراني ونضال الشافعي ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي وإخراج تامر كرم، خلال تقديمهم العروض خلال موسم الرياض ولاقت حضور جماهيري وإقبال كبير من الشعب السعودي على مدار خمس أيام.

كذلك حفل الشاب خالد وشون بول الذي أقيم على مسرح محمد عبده بحضور جماهيري تجاوز ٢٠ ألف متفرج، وكان للبرنامج لقاء خاص مع الشاب خالد تحدث خلاله عن سعادته بمقابلة الجمهور السعودي لأول مرة في الرياض وعلى أرضهم.

حفلات شركة روتانا التي تقيم حفلين طربيين بالأسبوع كان لها نصيب الأسد من خلال حفلة الأمير "سهم"، وشارك فيها خمس من أهم نجوم الوطن العربي هم الفنانة أصالة وماجد المهندس ورابح صقر وأميمة طالب وإسماعيل مبارك، وأقيمت أيضا على مسرح محمد عبده، كذلك الحفل الذي أقيم على مسرح الملك فهد وأحياه داليا مبارك وخالد عبدالرحمن وعبدالله الرويشد، هذا بخلاف تغطيته لأهم الأنشطة والفعاليات التي تقام في منطقة وينتر لاند أو البوليفار.

برنامج شوتايم يعرض من السبت للثلاثاء في ١٠:٣٠ مساءً ومن تقديم مها الصغير ودينا حويدق وإخراج إسلام البولاقي ورئيس تحرير عبير شوره.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

صابرين.. رحلة خلع الحجاب بدأت بـ"الباروكة"

منذ ساعة و 19 دقيقة

ضبط أبطال فيديو التنمر من طالب أفريقي بحدائق القبة

منذ حوالي 7 ساعات

الطفل الجنوب سوداني ضحية العنصرية: ماكنوش بيهزروا معايا

منذ حوالي 7 ساعات

النقض: نتيجة تحليل المخدرات الذى تجريه الشرطة للمواطنين "باطلة"

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم بالجيزة

الطفل الجنوب سوداني ضحية العنصرية: ماكنوش بيهزروا معايا

كيف تاجر "المُضلل" أحمد البحقيري بقضية الطالبة مريم والتواصل مع قنوات الإرهاب؟ (فيديو)

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يحتفي بذكرى ميلاد يوسف شاهين

وزير الاتصالات: 170 خدمة حكومية رقمية بنهاية العام الحالي

الإمارات تستعين بالتجربة المصرية لعلاج مرضى الإدمان

السيسى يشيد بقوة العلاقات بين مصر وألمانيا ويشدد على ضرورة محاربة الإرهاب

منوعات

كلب مستنسخ بـ144 ألف دولار يُنقذ عجوزين من طائرة

انهيار جسر معدني معلق بفرنسا

الثلوج تقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل بفرنسا

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

كشكول

أولياء أمور يقتحمون مدرسة في كفر الشيخ بالشوم والسكاكين

فريقMSP الأزهر يفتتح فعالياته التدربيبة بجامعة الأزهر

وفد الأزهر يشارك بورشة عمل بالمجلس القومي للمرأة

المنوفية الأزهرية تبدأ تكثيف العمل بالمعاهد المرشحة للجودة والاعتماد

إسلام سياسي

منير يعترف "لقاء قادة الإخوان بالإيرانيين صحيح والعلاقة معهم لن تتغير"

وثائق لداعش تكشف استخدام عناصره تركيا كمعبر

"الشباب ينامون في الشارع والقادة بالقصور".. اختلاسات جديدة داخل الإخوان في تركيا

هجوم سلفي على مسلسل "ممالك النار"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

ورش فنية ولقاءات أدبية بثقافة سوهاج

تابلوهات بقشر الفستق وورش فنية بثقافة أحمد بهاء

ورش فنية متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة القاهرة

تصفيات الإلقاء والخطابة بالدورى الثقافى بمدارس الدقهلية

صفحتنا ع الفيس بوك