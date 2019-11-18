"It`s showtime" يعرض حلقة خاصة لموسم الرياض

يواصل برنامج "It`s showtime" تغطيته لفعاليات موسم الرياض التي تقام من ١٣ أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر، ومن المقرر أن يعرض البرنامج مساء اليوم حلقة كاملة عن الفعاليات.



ورافق البرنامج أبطال مسرحية "الملك لير" للمنتج مجدي الهواري ومن بطولة العملاق يحيي الفخراني ونضال الشافعي ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي وإخراج تامر كرم، خلال تقديمهم العروض خلال موسم الرياض ولاقت حضور جماهيري وإقبال كبير من الشعب السعودي على مدار خمس أيام.



كذلك حفل الشاب خالد وشون بول الذي أقيم على مسرح محمد عبده بحضور جماهيري تجاوز ٢٠ ألف متفرج، وكان للبرنامج لقاء خاص مع الشاب خالد تحدث خلاله عن سعادته بمقابلة الجمهور السعودي لأول مرة في الرياض وعلى أرضهم.



حفلات شركة روتانا التي تقيم حفلين طربيين بالأسبوع كان لها نصيب الأسد من خلال حفلة الأمير "سهم"، وشارك فيها خمس من أهم نجوم الوطن العربي هم الفنانة أصالة وماجد المهندس ورابح صقر وأميمة طالب وإسماعيل مبارك، وأقيمت أيضا على مسرح محمد عبده، كذلك الحفل الذي أقيم على مسرح الملك فهد وأحياه داليا مبارك وخالد عبدالرحمن وعبدالله الرويشد، هذا بخلاف تغطيته لأهم الأنشطة والفعاليات التي تقام في منطقة وينتر لاند أو البوليفار.



برنامج شوتايم يعرض من السبت للثلاثاء في ١٠:٣٠ مساءً ومن تقديم مها الصغير ودينا حويدق وإخراج إسلام البولاقي ورئيس تحرير عبير شوره.