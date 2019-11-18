الحوثيون يخطفون قاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن قاطرة بحرية تعرضت بجنوب البحر الأحمر لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع مليشيا الحوثي.



وكشف المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، إنه أثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ - 3) بجنوب البحر الأحمر، مساء أمس، وقيامها بقطر حفار بحري تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح.



وأضاف أن هذه العملية الإرهابية من المليشيا الحوثية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة.