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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع عامة وحاويات

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3467 طن فوسفات و2000 طن يوريا و3500 طن رمل و3200 طن ملح فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3800 طن قمح و5 آلاف طن خردة و15 ألفا و515 طن ذرة و1929 طن فول صويا.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 169 حاوية مكافئة، حيث بلغ عدد الحاويات الوارد 511 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2007 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166 ألفًا و386 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 64 ألفًا و145 طنًا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2616 طن قمح في حين غادر عدد 959 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52 ألفًا و107 أطنان من البضائع العامة منها عدد 130 سيارة نقل محملة بـ 6009 أطنان قمح.

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