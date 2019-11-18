"بيكفي تجميل".. بسمة بوسيل تثير انتقادات متابعيها في أحدث ظهور لها

شارك الفنان تامر حسني، متابعي صفحته الرسمية على "إنستجرام"، بصورة جديدة له رفقة زوجته مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل.



وظهر تامر برفقة زوجته في لقطة رومانسية، وعلق على الصورة، قائلا: "مساءكم عسل يا ناس يا عسل، بنمسي أنا والبيسو".



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين، إلا أن هناك من انتقد شكل زوجته بسمة بوسيل، قائلا: "شو متغير شكلها البيسو" وعلق آخر: "عنجد حدا يخبرها خلص تجميل".



يُذكر أن الفنان تامر حسني، أحيا مؤخرًا حفلًا بالساحل الشمالي بالساحة الموسيقية بالعلمين الجديدة، احتفالًا بمرور 15 عامًا على أول ألبوم غنائي في مسيرته الفنية.

