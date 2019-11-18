السيسي يوقع في سجل تشريفات الرئاسة الألمانية (صورة)

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي في سجل التشريفات بالرئاسة الألمانية، اليوم الاثنين، خلال وجوده بمقر الرئاسة الألمانية في برلين، عقب زيارته للمقر التاريخي للبرلمان الألماني، وكان في استقباله فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني البوندستاج.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

