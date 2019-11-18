جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية.. صور

احتفلت الفنانة السورية جومانا مراد بعيد ميلاد زوجها بصور ورسالة رومانسية نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "توتير".



وعلقت جومانا، على الصور قائلة: "كل عام وكل يوم وكل ساعة وكل ثانية وأنت بألف ألف خير يا حبيب عمري يا أبو محمد الغالي".



وكانت جومانا مراد، قد تغيبت عن الساحة الفنية منذ 6 سنوات، بعد زواجها وإنجابها لطفلها الأول وأكدت أن تكوين الأسرة هو الأهم.



وأبدت جومانا كراد، موافقتها مؤخرًا على المشاركة في فيلم كوميدي مع الفنان علي ربيع، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "الحفلة" أمام أحمد عز.





كل عام وكل يوم وكل ساعه وكل ثانيه وأنت بالف الف خير يا حبيب عمري يا أبو محمد الغالي 🙏🏻🎂🎂🎂🎉🎊🎊💖💖💖happy birthday my love💖💖💖💖 pic.twitter.com/QpxA505mDs — Jumana Murad (@jumanamourad) November 18, 2019