تركي آل الشيخ يعلن تمديد موسم الرياض حتى أواخر يناير

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن تمديد موسم الرياض، وذلك بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.



وقال تركي في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الحمد لله وصلنا لسبعة مليون وستمية وخمسين ألف زائر للموسم خلال شهر... وبتوجيه من ولي العهد تم تمديد الموسم لأواخر شهر يناير... مبرووك".



وكان من المفترض أن ينتهي الموسم في 15 ديسمبر المقبل، حيث شهدت فعالياته المختلفة إقبالًا كبيرًا، وبدأ الموسم في 11 أكتوبر الماضي وشهد العديد من الفعاليات والحفلات الفنية لمختلف نجوم الوطن العربي.

