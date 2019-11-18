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عالم

سفير مصر في الرياض يلتقي وزير الخارجية السعودي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:07 م
أحمد فاروق
أحمد فاروق
ألفت الكحلي
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التقى أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية في الرياض، اليوم، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، وتم خلال اللقاء استعراض أهم ملفات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية الراهنة في إطار التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين الدولتين.

أكد السفير أحمد فاروق على محورية العلاقات المصرية السعودية، وما تمثله من ركيزة للاستقرار في المنطقة، مُعربًا عن التطلع لدفع مختلف أوجه التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تقدم بالتهنئة للوزير السعودي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

ويربط البلدين علاقات متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية، نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

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