صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. صورة

احتفل الفنان صلاح عبدالله، بعيد ميلاد ابنته شروق، بنشر صورة له برفقتها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلق صلاح عبدالله، على الصورة قائلًا: "عيد ميلادك السنة دي غير أي عيد ميلاد، كُنتي شوشو في اللي عدَّى والسنة دي أُم مُراد".



وكانت شوق قد رزقت يوم 1 نوفمبر بمولودها الأول والذي أطلقت عليه اسم مراد، واحتفل الفنان صلاح عبدالله بقدومه وبكونه أصبح جدًا للمرة الثانية برفقة حفيدته الأولى.



يذكر أن الفنان صلاح عبدالله احتفل بزفاف ابنته شروق، في شهر ديسمبر 2018، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.



من ناحية أخرى، يعرض لصلاح عبدالله حاليًا مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، وهو المسلسل الذي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن وحقق نسبة نجاح كبيرة طوال عرضه.

