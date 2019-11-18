"المصرية لمكافحة المنشطات": المكملات الغذائية تسبب العقم والضعف الجنسي

قال الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن المنظمة لها دورين فيما يتعلق بالمنشطات، يتمثل في الدور التوعوي والتثقيفي للرياضيين والشباب في الجامعات والمدارس، وذلك من خلال التحذير مما يتعرض له الإنسان نتيجة تعامله مع المكملات الغذائية وبعض المواد الضارة، لافتا إلى أن المنظمة بمثابة الحارس على العدالة الرياضية داخل مصر، والحفاظ على نزاهة ونظافة الرياضة المصرية.



وأضاف "غنيم"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، أن 66% من المكملات الغذائية على مستوى العالم ملوثة بهرمون التستوستيرون، والذي له تأثير سلبي على الغدة النخامية، حيث يجعلها تتوقف عن إعطاء إشارات للخصيتين لدى الذكر، مما ينتج عنه ضمور الخصيتين وحدوث عقم وعجز جنسي، وسرطان نتيجة خلل في الهرمونات.



كما أوضح الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المكملات الغذائية مصنعة في أكبر مصانع في العالم بأمريكا وهي تضر الكبد والقلب والكلى للإنسان.

