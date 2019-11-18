السيسي يصل مقر الرئاسة الألمانية في برلين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر الرئاسة الألمانية في برلين، عقب زيارته للمقر التاريخي للبرلمان الألماني، ظهر اليوم الاثنين، وكان في استقباله فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني البوندستاج.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما سيلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.