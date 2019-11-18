تجديد حبس "شرارة" عضو محور الإعلام الإخوانى 15 يومًا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس عبدالله شرارة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى قضية المحور الإعلامى، التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.



وأسندت النيابة إلى المتهم فى القضية التى حملت رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم، ومحاولة تغيير الدستور.



ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.



كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

