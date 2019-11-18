إحالة مسئولين بجمارك بورسعيد إلى المحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهما كل من مأمور تعريفة بالجمارك، ومدير تعريفة بجمارك بورسعيد، وذلك لتهربهما الضريبي بقيمة 780 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العامة للدولة، جراء تحصيل رسوم جمركية أقل من المستحق.



وتضمنت مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت على أنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة على أصناف مشمول البيان الجمركي بأسعار أقل من المستحق تحصيلها، مما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 780 ألف جنيه.



وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار عمرو صلاح النبلاوي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حامد أبوالعينين، نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.



وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.

